Игрок «Ростова» Павел Мамаев после операции оказался в инвалидном кресле

Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев оказался в инвалидном кресле после операции. Спортсмену сделали операцию на ноге.В «Инстаграме» новая возлюбленная Мамаева опубликовала фото, на котором нежно обнимает футболиста. Павел в это время сидит в инвалидном кресле, а его нога перебинтована.- Всё прошло хорошо. Забираю, и вперёд - к восстановлению, - написала Надежда Санько в своем микроблоге.Что стало причиной очередной травмы, неизвестно. Возможно, Мамаев травмировался на тренировке или одной из игр. Примечательно, что ранее у него уже было длительное лечение после разрыва ахиллова сухожилия. Тогда игрок долго восстанавливался после травмы и не выходил на поле. Очевидно, что в ближайших играх «Ростова» Павла мы не увидим.