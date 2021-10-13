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Игрок «Ростова» Павел Мамаев после операции оказался в инвалидном кресле

Игрок «Ростова» Павел Мамаев после операции оказался в инвалидном кресле
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев оказался в инвалидном кресле после операции. Спортсмену сделали операцию на ноге.

В «Инстаграме» новая возлюбленная Мамаева опубликовала фото, на котором нежно обнимает футболиста. Павел в это время сидит в инвалидном кресле, а его нога перебинтована.

- Всё прошло хорошо. Забираю, и вперёд - к восстановлению, - написала Надежда Санько в своем микроблоге.

Что стало причиной очередной травмы, неизвестно. Возможно, Мамаев травмировался на тренировке или одной из игр. Примечательно, что ранее у него уже было длительное лечение после разрыва ахиллова сухожилия. Тогда игрок долго восстанавливался после травмы и не выходил на поле. Очевидно, что в ближайших играх «Ростова» Павла мы не увидим.
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