Хутор под Ростовом подтопило из-за сильного ветра
В Ростовской области штормовой ветер нагнал уровень воды в водоемах. Из-за этого многие поселения подтопили реки, вышедшие из берегов. Кадры с места одного из таких поселений опубликовал DonDay.ru.
На снимке видно, что под воду ушел ствол огромного дерева. По словам местных жителей, еще день назад оно стояло рядом с рекой. Под водой скрылись и ступеньки, и пирс.
Ширина водоема была настолько небольшой, что его перепрыгивали. Теперь вода подобралась к заборам частных дворов.
- Слава богу, у нас есть лодка. Если что, мы прямо на ней и поплывем, - говорит житель Ростовской области.