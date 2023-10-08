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Хутор под Ростовом подтопило из-за сильного ветра

Хутор под Ростовом подтопило из-за сильного ветра
В Ростовской области штормовой ветер нагнал уровень воды в водоемах. Из-за этого многие поселения подтопили реки, вышедшие из берегов. Кадры с места одного из таких поселений опубликовал DonDay.ru.

На снимке видно, что под воду ушел ствол огромного дерева. По словам местных жителей, еще день назад оно стояло рядом с рекой. Под водой скрылись и ступеньки, и пирс.

Ширина водоема была настолько небольшой, что его перепрыгивали. Теперь вода подобралась к заборам частных дворов.

- Слава богу, у нас есть лодка. Если что, мы прямо на ней и поплывем, - говорит житель Ростовской области.
Фото: DonDay.ru.
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