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Художник из Франции распишет фасад здания в центре Ростова

Художник из Франции распишет фасад здания в центре Ростова
Из Франции в Ростов-наДону приедет знаменитый на весь мир уличный художник MioSHe (Антуан Мартине). В Донской столице он планирует реализовать новый проект: картина "Древо знаний" на фасаде здания Института регионоведения и социологии, расположенного на улице Пушкинской.

Стоит отметить, что за работой европейского мастера можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Добавим, Антуан Мартине с самым ранних лет увлекся граффити. А когда он поступи он школу искусств, его увлечение превратилось в профессию. Сначала он стал иллюстратором-универсалом. Антуан пробовал себя в разных видах рисования и дизайна: он придумывал этикетки для винных бутылок, обложки для винила, афишы и даже рисовал масштабные фрески в культурном центре Antipode в Ренне.

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