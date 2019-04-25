Художник из Франции распишет фасад здания в центре Ростова



Из Франции в Ростов-наДону приедет знаменитый на весь мир уличный художник MioSHe (Антуан Мартине). В Донской столице он планирует реализовать новый проект: картина "Древо знаний" на фасаде здания Института регионоведения и социологии, расположенного на улице Пушкинской.



Стоит отметить, что за работой европейского мастера можно будет наблюдать в режиме реального времени.



Добавим, Антуан Мартине с самым ранних лет увлекся граффити. А когда он поступи он школу искусств, его увлечение превратилось в профессию. Сначала он стал иллюстратором-универсалом. Антуан пробовал себя в разных видах рисования и дизайна: он придумывал этикетки для винных бутылок, обложки для винила, афишы и даже рисовал масштабные фрески в культурном центре Antipode в Ренне.