Хотите получить хороший урожай помидоров и баклажанов — позаботьтесь о рассаде в январе

Чтобы получить хороший урожай овощей, о рассаде стоит позаботиться уже в январе. О том, какие культуры нужно сажать, Rostov.ru рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Авдеева.По словам специалиста, высаженная рассада даст ранний урожай и будет более устойчива к неблагоприятным факторам, а потому вероятность заболеваемости снизится.Однако стоит учитывать, что ранняя посадка отнимет немало времени и места на подоконнике. Помимо этого, требуется дополнительная подсветка из-за короткого светового дня.- Наиболее подходящим вариантом для подсвечивания нескольких сеянцев или рассадного ящика являются энергосберегающая и светодиодная лампы, - поделилась Светлана Авдеева.Из овощей можно посеять семена томатов, баклажанов и сельдерея. Семена болгарского перца, лука порея, клубники и земляники перед посевом необходимо замочить в теплой воде на 20-30 минут.До момента прорастания почву нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. В посадочном ящике обязательно должны быть дренажные отверстия. После посева семян грунт необходимо слегка уплотнить. Рассаду рекомендуется поливать теплой водой (около 27 градусов), в которую можно добавить несколько кристаллов марганцовки - для хорошего развития ростков и их обеззараживания.- Когда на сеянцах появятся 3-4 листика, рассаду можно пересаживать в емкость побольше, - рассказала Светлана.Также рассадным способом в январе можно высадить однолетние и многолетние цветы. Например, петунию: семена нужно высыпать на влажную поверхность грунта, а спустя две недели, когда появятся всходы, снизить температуру до +20 градусов днем и +16 ночью.Для посева примулы очень важно, чтобы грунт был рыхлым и плодородным. Семена, как и в случае с петунией, нужно оставить на поверхности. Чтобы повысить количество всхожих семян, емкость с саженцами рекомендуется на две недели поставить в холодном месте.В январе можно посеять и семена гвоздики Шабо, однако грунт для этого придется делать самостоятельно. Для этого понадобятся торф, песок, перегной и дерновая земля. Смесь должна быть питательной и рыхлой, поэтому все комочки необходимо разбить до порошкообразного состояния.Еще один ключевой момент в выращивании гвоздики Шабо - температура. Для проращивания семян рассаде нужно обеспечить около +25 градусов. Если создать все благоприятные условия для этого растения, гвоздика начнет цвести через пять месяцев после посадки.