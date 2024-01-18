Хлеб и говядина в Ростове остаются самыми дорогими в регионе

Фото: Ростов.ру

Донская столица остается лидером по ценам на ряд продуктов питания. Данные по стоимости различных товаров на 15 января опубликовали на сайте Ростовстата.Килограмм говядины в магазинах областного центра продают за 509 рублей. Дешевле мясо можно купить в Шахтах и Волгодонске — за 486 рублей.Аналогичная ситуация — с ценами на сливочное масло. В Ростове кило продукта отдают за 753 рубля. Для сравнения: в Миллерово такой же товар можно купить за 720.Стоимость творога в донской столице составляет 408 рублей, что выше средней по Ростовской области (399 рублей). Выгоднее всего этот молочный продукт можно купить в Волгодонске — 363 рубля.Дорогим в Ростове остается хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки — 78 рублей. Цена на булочное изделие из пшеничной муки — 79 рублей. Выше только в городе Шахты — 80 рублей.