«Губернаторская сотня» донских инвестпроектов пополнилась еще двумя новыми

Фото: правительство Ростовской области.

В перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» приняли решение включить еще два новых проекта. Предложение обсудили в рамках заседания совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области. Мероприятие прошло 10 ноября в формате видео-конференц-связи под председательством первого заместителя губернатора Александра Скрябина.Инициативы предложили Минстрой и Минсельхоз области - это проекты по строительству второй очереди завода по производству ячеистого газобетона автоклавного твердения и созданию суперинтенсивного сада лесного ореха с капельным орошением.- Инвестиционная сфера региона показывает положительную динамику. В первом полугодии 2023 года инвестиции по полному кругу составили 275,4 млрд рублей, в том числе частные инвестиции - 186 млрд рублей, - проинформировал Александр Скрябин в начале заседания.По его словам, в настоящее время реализуют более 640 инвестиционных проектов на сумму свыше 780 миллиардов рублей. Из них 43 с объемом финансирования более 455 миллиардов рублей включены в «губернаторскую сотню».Новые проекты, которые будут в числе приоритетных, несут экономический и социальный эффект.Таким образом, вторая очередь завода по производству ячеистого газобетона будет построена на базе существующей промышленной площадки в Октябрьском (с) районе и дополнительно приобретенного земельного участка. Всего планируют создать 120 новых рабочих мест. Инициатором проекта выступили ООО «КСМК-Север».Так, в Каменском районе Ростовской области появится суперинтенсивный сад лесного ореха (фундука) с капельным орошением. Его площадь составит порядка 300 гектаров, а количество рабочих мест предусмотрено 50. Для высадки будут использованы европейские сорта фундука.В настоящее время уже завершились работы по закладке 136 тысяч саженцев более чем на 36 гектарах, провели установку шпалер, подключили электричество. Все необходимое оборудование закуплено, установлено видеонаблюдение. Реализация такого проекта имеет большое значение в плане импортозамещения.В рамках заседания первый заместитель губернатора добавил, что в 2023 году в Ростовской области снова подтверждено внедрение Регионального инвестиционного стандарта. Уже обновили инвестиционную декларацию, скорректировали свод правил, создали президиум для решения оперативных вопросов в составе совета по инвестициям. Кроме того, заключен досрочный контракт с агентством развития, инвестиционная карта региона модернизирована.В рамках заседания обсудили развитие инвестиционной деятельности в Аксайском районе. На перспективной территории локализуют ряд инвестпроектов в сфере промышленности и сельского хозяйства.