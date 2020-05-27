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Губернатор Ростовской области взял под контроль вопросы получения мер поддержки медиками 

Губернатор Ростовской области взял под контроль вопросы получения мер поддержки медиками 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что намерен лично заниматься проблемами, с которыми сталкиваются медики и другие жители региона в связи с получением мер поддержки. Каждый, кто столкнулся с трудностями, может позвонить в региональный центр мониторинга по коронавирусной инфекции. О том, что он берёт проблемные вопросы под свой контроль, Василий Юрьевич сообщил 28 мая. 
- Если у вас возникли вопросы, или вы хотите донести до губернатора проблему, с которой столкнулись конкретные люди или учреждения, отправьте в региональный центр мониторинга сообщение с пометкой «Губернатору по договорённости», - сказал глава региона. - Мы точно найдём решение и поможем людям и организациям. Я буду рассматривать такие сообщения в день их поступления. Обязательно оставьте контактный телефон. 

Это далеко не первая мера прямого контроля выполнения ключевых задач региона, которую принял Василий Голубев. В частности, на Дону действуют консультативные центры, сеть горячих линий, а также контрольные группы, которые выезжают с проверками на социально значимые объекты. 

В областном Минздраве отметили, что в общей сложности на горячую линию поступило 721 обращение от медработников по вопросам выплат. Почти все они рассмотрены, в работе остались только 32 сообщения. 

Губернатор обратился к главам муниципалитетов и распорядился, чтобы они ежедневно собирали полную информацию об обращениях медиков по вопросу получения мер поддержки. Меры, необходимые для решения проблем, необходимо принять в течение одного дня. В Минздраве добавили, что выплаты за апрель уже произведены. За май медики получат средства до 1 июня. 

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