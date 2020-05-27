Губернатор Ростовской области взял под контроль вопросы получения мер поддержки медиками 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что намерен лично заниматься проблемами, с которыми сталкиваются медики и другие жители региона в связи с получением мер поддержки. Каждый, кто столкнулся с трудностями, может позвонить в региональный центр мониторинга по коронавирусной инфекции. О том, что он берёт проблемные вопросы под свой контроль, Василий Юрьевич сообщил 28 мая.Это далеко не первая мера прямого контроля выполнения ключевых задач региона, которую принял Василий Голубев. В частности, на Дону действуют консультативные центры, сеть горячих линий, а также контрольные группы, которые выезжают с проверками на социально значимые объекты.В областном Минздраве отметили, что в общей сложности на горячую линию поступило 721 обращение от медработников по вопросам выплат. Почти все они рассмотрены, в работе остались только 32 сообщения.Губернатор обратился к главам муниципалитетов и распорядился, чтобы они ежедневно собирали полную информацию об обращениях медиков по вопросу получения мер поддержки. Меры, необходимые для решения проблем, необходимо принять в течение одного дня. В Минздраве добавили, что выплаты за апрель уже произведены. За май медики получат средства до 1 июня.