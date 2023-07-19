Губернатор Ростовской области выиграл дело об охотничьих угодьях в Верховном суде

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Губернатор Ростовской области выиграл в Верховном суде дело об охотничьих участках. Спустя несколько лет разбирательств в споре между главой региона и предпринимательницей из Песчанокопского района поставлена точка.Все началось в 2016 году. Василий Голубев утвердил план размещения, использования и охраны охотничьих угодий, расположенных рядом с селами Песчанокопским и Богородским. Общая площадь составляла почти 50 тысяч гектаров и частично принадлежала местной ИП. Именно она и подала иск - землю включили в схему охотничьих угодий без ее согласия. Женщина утверждала, что охота может помешать использовать землю для сельского хозяйства.В Ростовском областном суде предпринимательница выиграла дело, но Василий Голубев подал апелляцию, и решение изменилось в его пользу. Тогда женщина обратилась в Четвертый кассационный суд: там постановили оставить в силе решение первой инстанции. Губернатор продолжил настаивать на своем. Он дошел до Верховного суда, подав жалобу вместе с Минприроды на решение предыдущей инстанции. Его снова пересмотрели, и дело в итоге выиграл глава региона.Суд руководствовался тем, что лицензия на ведение охоты на этих участках была получена за несколько лет до того, как женщина оформила право собственности на них. Примечательно, что лицензию выдали до утверждения плана размещения и использования охотничьих угодий. То есть охотиться разрешили на земле, которая официально для этого не предназначалась.