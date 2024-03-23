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Губернатор Ростовской области созвал срочное заседание антитеррористической комиссии после теракта

Губернатор Ростовской области созвал срочное заседание антитеррористической комиссии после теракта
Губернатор Ростовской области созвал срочное заседание антитеррористической комиссии после теракта в "Крокус сити Холле". Заседание прошло утром 23 марта.

По итогам заседания было принято решение усилить меры безопасности на всех объектах большого скопления людей, в торговых центрах, на ярмарках и концертных площадках. Все культурные мероприятия, соревнования и выставки отменены. Так как в школах еще каникулы, там меры не усилены. Детские сады заработают с 25 марта.

Напомним, 22 марта в Крокусе произошел теракт. Неизвестные в камуфляже расстреляли людей в упор. Мотивы не известны. Сообщается о как минимум сотне погибших.
Фото: Соцсети.
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