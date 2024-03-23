Фото: Соцсети.

Губернатор Ростовской области созвал срочное заседание антитеррористической комиссии после теракта в "Крокус сити Холле". Заседание прошло утром 23 марта.По итогам заседания было принято решение усилить меры безопасности на всех объектах большого скопления людей, в торговых центрах, на ярмарках и концертных площадках. Все культурные мероприятия, соревнования и выставки отменены. Так как в школах еще каникулы, там меры не усилены. Детские сады заработают с 25 марта.Напомним, 22 марта в Крокусе произошел теракт. Неизвестные в камуфляже расстреляли людей в упор. Мотивы не известны. Сообщается о как минимум сотне погибших.