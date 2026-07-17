Губернатор Ростовской области сообщил о выделении 60 тысяч тонн топлива для аграриев

- Квота, которую мы попросили в Минэнерго России, – 60 тысяч тонн. Поставки начались. Получили 4 тысячи тонн от «Лукойла», получили значительный объем от «Газпрома», работаем с коллегами из «Роснефти». Для сельхозтоваропроизводителей это возможность получить топливо по приемлемым ценам, – прокомментировал Юрий Слюсарь.

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В Ростовской области предприняты меры для обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимым топливом. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что для нужд аграриев запрошена квота в размере 60 тысяч тонн.Важно отметить, что поставки этого топлива уже начались, что дает возможность сельхозпроизводителям приобрести его по доступным ценам.Это решение позволит фермерам избежать закупок топлива по завышенным биржевым котировкам, которые часто подвержены спекулятивным колебаниям. Вместо этого аграрии получат доступ к топливу по официальным ценам компаний-производителей. Губернатор уточнил, что хотя цены могут колебаться, динамика будет значительно отличаться от скачков, наблюдаемых у перекупщиков.Для обеспечения прозрачности процесса областные министерства промышленности и сельского хозяйства будут вести пристальное наблюдение за всем циклом поставок. Будет осуществляться контроль за тем, чтобы топливо доходило непосредственно до сельхозпредприятий.Кроме того, в региональном Министерстве сельского хозяйства функционирует горячая линия, по которой представители хозяйств могут обращаться с любыми вопросами и проблемами, связанными с получением топлива.