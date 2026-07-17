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Губернатор Ростовской области сообщил о выделении 60 тысяч тонн топлива для аграриев

Губернатор Ростовской области сообщил о выделении 60 тысяч тонн топлива для аграриев

В Ростовской области предприняты меры для обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимым топливом. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что для нужд аграриев запрошена квота в размере 60 тысяч тонн.
Важно отметить, что поставки этого топлива уже начались, что дает возможность сельхозпроизводителям приобрести его по доступным ценам.

- Квота, которую мы попросили в Минэнерго России, – 60 тысяч тонн. Поставки начались. Получили 4 тысячи тонн от «Лукойла», получили значительный объем от «Газпрома», работаем с коллегами из «Роснефти». Для сельхозтоваропроизводителей это возможность получить топливо по приемлемым ценам, – прокомментировал Юрий Слюсарь.


Это решение позволит фермерам избежать закупок топлива по завышенным биржевым котировкам, которые часто подвержены спекулятивным колебаниям. Вместо этого аграрии получат доступ к топливу по официальным ценам компаний-производителей. Губернатор уточнил, что хотя цены могут колебаться, динамика будет значительно отличаться от скачков, наблюдаемых у перекупщиков.

Для обеспечения прозрачности процесса областные министерства промышленности и сельского хозяйства будут вести пристальное наблюдение за всем циклом поставок. Будет осуществляться контроль за тем, чтобы топливо доходило непосредственно до сельхозпредприятий.

Кроме того, в региональном Министерстве сельского хозяйства функционирует горячая линия, по которой представители хозяйств могут обращаться с любыми вопросами и проблемами, связанными с получением топлива.
Фото: Donday
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