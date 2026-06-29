Губернатор Ростовской области сообщил, что АЗС вводят ограничения для борьбы со спекулянтами

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Губернатор Ростовской области объяснил причины топливного дефицита и заверил в обеспечении аграриев. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.Как сообщил глава региона в своих социальных сетях, основными причинами роста спроса стали транзитный характер Ростовской области и необходимость перестройки логистических маршрутов.- Ситуация в нашей области такая же, как и в других регионах – спрос на топливо вырос. Ростовская область – транзитный регион: через нас идут потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым. Нагрузка колоссальная, — подчеркнул губернатор.Для решения проблемы власти региона находятся в постоянном диалоге с нефтяными компаниями, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Российскими железными дорогами (РЖД). Этот диалог направлен на мониторинг наличия топлива на рынке и контроль цен. Юрий Слюсарь добавил, что для предотвращения спекуляций некоторые АЗС самостоятельно вводят ограничения на объемы продаваемого топлива.Особое внимание в условиях дефицита уделяется аграриям, которые сейчас ведут уборочную кампанию. Губернатор заверил, что фермеры Ростовской области полностью обеспечены топливом и бензином. Отмечается, что помощь оказывается как крупным, так и малым хозяйствам, для которых наличие топлива особенно критично из-за ограниченных складских возможностей.- Ситуация непростая, но мы в плотном контакте с федеральным центром. Требуется время, чтобы перестроить логистику доставки топлива, — резюмировал Юрий Слюсарь.