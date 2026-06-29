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Губернатор Ростовской области сообщил, что АЗС вводят ограничения для борьбы со спекулянтами

Губернатор Ростовской области сообщил, что АЗС вводят ограничения для борьбы со спекулянтами
Губернатор Ростовской области объяснил причины топливного дефицита и заверил в обеспечении аграриев. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Как сообщил глава региона в своих социальных сетях, основными причинами роста спроса стали транзитный характер Ростовской области и необходимость перестройки логистических маршрутов.

- Ситуация в нашей области такая же, как и в других регионах – спрос на топливо вырос. Ростовская область – транзитный регион: через нас идут потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым. Нагрузка колоссальная, — подчеркнул губернатор.

Для решения проблемы власти региона находятся в постоянном диалоге с нефтяными компаниями, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Российскими железными дорогами (РЖД). Этот диалог направлен на мониторинг наличия топлива на рынке и контроль цен. Юрий Слюсарь добавил, что для предотвращения спекуляций некоторые АЗС самостоятельно вводят ограничения на объемы продаваемого топлива.

Особое внимание в условиях дефицита уделяется аграриям, которые сейчас ведут уборочную кампанию. Губернатор заверил, что фермеры Ростовской области полностью обеспечены топливом и бензином. Отмечается, что помощь оказывается как крупным, так и малым хозяйствам, для которых наличие топлива особенно критично из-за ограниченных складских возможностей.

- Ситуация непростая, но мы в плотном контакте с федеральным центром. Требуется время, чтобы перестроить логистику доставки топлива, — резюмировал Юрий Слюсарь.
Фото: Соцсети
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