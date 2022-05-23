Губернатор Ростовской области — самый богатый глава региона в ЮФО
Губернатор Ростовской области стал самым богатым главой региона в Южном федеральном округе по итогам 2021 года. Соответствующие декларации чиновников опубликованы на сайтах правительств областей.
Ранее Rostov.ru сообщал, что доходы Василия Голубева выросли на 225 тысяч за год. Он заработал 7,7 миллиона рублей. В собственности губернатора остаются два дома общей площадью 478 квадратных метров и земельный участок на 1 670 квадратных метров. В пользовании у Василия Голубева находятся два земельных участка. Их общая площадь составляет 2 570 квадратов. Также в его пользовании остается летняя кухня (27,8 квадрата) и дом (476,8 квадрата). Однако основной доход в семью Голубевых приносит супруга главы донского региона. Она заработала в восемь раз больше мужа — 54 миллиона рублей. В собственности первой леди Дона – несколько земельных участков, три жилых дома и два нежилых помещения.
На втором месте среди глав регионов оказался губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров отчитался о 6,4 миллиона рублей. В его собственности находится дом на 280 квадратных метров, участок земли на 1,4 тысячи квадратных метров и небольшая квартира на 35 квадратных метров.
Губернатор Астраханской области стал третьим в списке. Игорь Бабушкин заработал 5,2 миллиона рублей. Он владеет двумя участками земли (общая площадь – порядка двух тысяч квадратов), квартирой на 107 квадратных метров и хозяйственным блоком на 130 квадратных метров. Среди тройки богатейших глав региона только у Бабушкина есть транспорт – мотоцикл Suzuki VZR 1800.
Доход остальных губернаторов составили менее 3,2 миллиона рублей. В их числе – главы Республик Адыгея, Крым и Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской области и города федерального значения Севастополя.