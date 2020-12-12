Губернатор Ростовской области не планирует делать выходным днем 31 декабря

Глава донского региона не собирается делать 31 декабря выходным днем. По словам Василия Голубева, это решение освободило бы от работы в основном представителей органов власти. А полномочия глав регионов не настолько велики, чтобы объявлять дополнительные нерабочие дни.В связи с этим все дончане в праздничный день будут работать в прежнем режиме. Отдельные ведомства или организации могут сократить 31 декабря.Всего в России официально выходным последний день декабря станет в 31 регионе. В их число вошли Архангельская, Кировская, Мурманская области, Ставропольский и Камчатский края и Республика Татарстан.