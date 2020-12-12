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Губернатор Ростовской области не планирует делать выходным днем 31 декабря

Губернатор Ростовской области не планирует делать выходным днем 31 декабря
Глава донского региона не собирается делать 31 декабря выходным днем. По словам Василия Голубева, это решение освободило бы от работы в основном представителей органов власти. А полномочия глав регионов не настолько велики, чтобы объявлять дополнительные нерабочие дни.

В связи с этим все дончане в праздничный день будут работать в прежнем режиме. Отдельные ведомства или организации могут сократить 31 декабря.

Всего в России официально выходным последний день декабря станет в 31 регионе. В их число вошли Архангельская, Кировская, Мурманская области, Ставропольский и Камчатский края и Республика Татарстан.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев

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