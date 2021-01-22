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Губернатор Ростовской области изолировался после контакта с заболевшим COVID-19 коллегой

Губернатор Ростовской области изолировался после контакта с заболевшим COVID-19 коллегой
Во время своей ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области рассказал, что не сделал прививку от коронавируса. Причиной тому стала рекомендация врача.

Василий Голубев сообщил журналистам, что контактировал с заболевшим COVID-19 коллегой, имя которого не упомянул. В ближайшие 10 дней ему предстоит сдать тест на коронавирус. Как только будет заключение врачей о том, что ему можно вакцинироваться, он обязательно это сделает.

Ранее Rostov.ru рассказывал о том, как проходит вакцинация в Ростовской области. В частности, те, кто имеет положительный тест на коронавирус, смогут привиться не раньше, чем через полгода. Также вакцинирование противопоказано гражданам младше 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с аллергией на компоненты вакцины. По состоянию на 26 января в донском регионе привиты уже более 5,5 тысячи человек.

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