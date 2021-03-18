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Губернатор Ростовской области анонсировал очередное ослабление карантинных мер

Губернатор Ростовской области анонсировал очередное ослабление карантинных мер
Губернатор Ростовской области анонсировал очередные смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом Василий Голубев сообщил 20 марта в соцсети «Инстаграм».

По словам губернатора, уже есть несколько предложений по ослаблению карантинных мер. Однако решение об их принятии будет зависеть от эпидстуации в регионе.

- Главное, не переоценить свои возможности и второпях не наделать ошибок, - написал Василий Голубев.

Какие именно предложения рассматривают власти Ростовской области, губернатор не уточнил.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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