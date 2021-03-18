Губернатор Ростовской области анонсировал очередное ослабление карантинных мер

Губернатор Ростовской области анонсировал очередные смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом Василий Голубев сообщил 20 марта в соцсети «Инстаграм».По словам губернатора, уже есть несколько предложений по ослаблению карантинных мер. Однако решение об их принятии будет зависеть от эпидстуации в регионе.- Главное, не переоценить свои возможности и второпях не наделать ошибок, - написал Василий Голубев.Какие именно предложения рассматривают власти Ростовской области, губернатор не уточнил.