Губернатор пообещал помочь донскому бизнесу в смягчении условий поставки энергоресурсов

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции поставила в непростые условия предпринимателей Дона. Ряд организаций приостановили свою работу из-за ведённых ограничений. Те, что продолжают работать, оказались в сложных экономических условиях.Об этом представители бизнес-объединений рассказали во время встречи с губернатором региона Василием Голубевым. Одной из главных проблем на сегодняшний день стали чрезмерно жесткие требования поставщиков энергоносителей.Энергетические компании, по словам предпринимателей, требуют полной предоплаты своих услуг. Исполнять это обязательство требуют даже от тех предприятий, которые приостановили свою деятельность. Те компании, которые продолжают работу, сталкиваются с угрозой отключения от энергоресурсов за незначительные задержки оплаты.Глава региона поручил министерству экономического развития разработать план предложений по итогам встречи. В него, в том числе, должна войти необходимость добиться от естественных монополий более гибких условий взаимодействия с региональными предприятиями.Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Дереза предложил включить в пакет изменения критериев оценки нуждаемости предприятий в поддержке. По словам представителя предпринимательского сообщества, сейчас подход к оказанию помощи сильно формализован. Кроме того, существующие условия отсекают от уже действующих мер поддержки часть регионального бизнеса. Бизнес-омбудсмен предложил сделать схему проще и помочь всем предприятиям, чья прибыль в результате эпидемии и введения ограничений снизилась на 30% и более.Ряд производителей, в том числе из аграрной сферы, попросили изменить механизмы предоставления господдержки торговым сетям. В частности, предлагается активнее помогать ритейлерам, если они создают наиболее удобные условия для местных компаний.Во время встречи предприниматели также попросили рассмотреть возможность возобновить работу некоторых предприятий сферы обслуживания, в том числе салонов красоты и фитнес-клубов. Василий Голубев согласился с тем, что необходимо поддержать этот сегмент бизнеса. Но подобные решения требуют особой взвешенности.На встрече речь шла и о перспективах выхода региональной экономики из режима ограничений. Глава региона напомнил, что в правительстве уже разработан поэтапный план подобной работы, который будет реализован, как только позволят эпидемические условия.