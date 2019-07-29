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Группу лжеврачей, обманывавших пенсионеров, задержали в Ростовской области

Группу лжеврачей, обманывавших пенсионеров, задержали в Ростовской области
В Ростовской области задержали группу лжеврачей, промышлявших в Волгодонске. Об этом сообщили в ГУ МВД Ростовской области 31 июля.
Трое мужчин открыли оздоровительный медицинский центр. Один из них закупал оборудование, другой вел финансовый учет и руководил персоналом, третий проводил инструктажи с менеджерами и «специалистами по диагностике». При этом ни у одного из организаторов бизнеса не было медицинского образования, а у центра - лицензии.

Посетителями нелегального медцентра становились только люди пожилого возраста. Псевдоврачи диагностировали у пенсионеров якобы имеющиеся тяжелые и даже смертельные заболевания. После «обследования» пациенту предлагали приобрести чудодейственный крем, который его спасёт. Если у клиентов не было необходимой суммы, то сотрудники предлагали им оформить кредит на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
- По предварительной информации, в результате противоправной деятельности лжемедиков пострадали более 100 человек, общий ущерб составил почти 4 миллиона рублей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего за незаконную деятельность задержаны 10 человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе обысков в офисе изъяты компьютерная техника и документация, сотовые телефоны, косметическое оборудование.

Трое фигурантов помещены под стражу. Остальным подозреваемым мера пресечения ещё не избиралась.

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