Группа добровольцев бесплатно стрижёт детей-инвалидов в азовском интернате





В Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей раз в месяц приезжают несколько женщин-активистов. На добровольческих началах они стригут воспитанников, чей возраст варьируется от 4 до 18 лет.



Идея организовать такое небольшое благотворительное движение появилось у парикмахера Людмилы Толубаевой. Она услышала о молодом человеке, барбере, который приезжал в детские дома и делал воспитанникам модные причёски. Девушка разместила в социальной сети призыв объединиться нескольким мастерам и тоже ездить по социальным центрам. Она обзвонила все детские дома Ростова-на-Дону, но там по непонятным причинам отказались её принять. Тогда активистка связалась с азовским центром. Его руководство с благодарностью приняло предложение.



Поначалу к Людмиле присоединились только две девушки. Первая их поездка состоялась 21 июня 2019 года. Втроём они подстригли 40 детей.



- В первый наш приезд нас повели к более «лёгким» деткам, чтобы мы могли привыкнуть к атмосфере. Во второй раз, 20 июля, мы уже подстригли тех, у кого более сильные отклонения. Работать с ними оказалось совсем несложно — нам помогают нянечки и волонтёры, детки очень приветливые, многие даже узнали нас.



В июле в детдом уже ездила группа из пяти человек: сама Людмила, а также Дарья Кузина, Елена Бородина, Ольга Игнатова и Яна Савченко. Тогда они подстригли 60 воспитанников. Девушка говорит, что хотела бы собрать больше добровольцев, ведь в интернате живут порядка 300 ребят. Многие боятся ехать к особенным деткам, так как не знают, как себя с ними вести. Но бояться совершенно не нужно, ребята очень добрые и спокойные.



Всех, кто желает присоединиться к активистам-парикмахерам, приглашают подойти в салон красоты «Конфетка», расположенный по адресу: улица Зорге, 64.