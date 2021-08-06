Гроза надвигается на Ростов

На Ростов надвигается гроза. О приближающейся непогоде жителей донской столицы предупреждает Росгидромет.До конца суток 8 августа и днем 9 августа синоптики прогнозируют ливни с градом и шквалистым ветром. Скорость его порывов достигнет 20-23 метров в секунду (82,8 километра в час).При комплексе неблагоприятных метеорологических явлений нельзя стоять под деревьями и плохо укрепленными конструкциями, а также парковать под ними авто. В случае ЧП нужно звонить по телефонам: 112 или 101.