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Гроза надвигается на Ростов

Гроза надвигается на Ростов
На Ростов надвигается гроза. О приближающейся непогоде жителей донской столицы предупреждает Росгидромет.

До конца суток 8 августа и днем 9 августа синоптики прогнозируют ливни с градом и шквалистым ветром. Скорость его порывов достигнет 20-23 метров в секунду (82,8 километра в час).

При комплексе неблагоприятных метеорологических явлений нельзя стоять под деревьями и плохо укрепленными конструкциями, а также парковать под ними авто. В случае ЧП нужно звонить по телефонам: 112 или 101.

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