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Гроза и сильный ветер ожидаются на Дону 26 августа

Гроза и сильный ветер ожидаются на Дону 26 августа
В Ростовской области прогнозируют дожди с грозой. Непогода обрушится на донской регион 26 августа, сообщили спасатели.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, ветер северо-восточного направления во второй половине дня усилится до 50 километров в час. К вечеру ожидаются гроза и кратковременные дожди. Во время непогоды скорость ветра достигнет 65 километров в час. В области похолодает до +15...+20 градусов, а на севере и востоке - и вовсе до +9. Днем температура воздуха составит +29...+34 градуса.

В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Владельцам машин советуют не парковать свои транспортные средства под ветками.

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