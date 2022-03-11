Границу Ростовской области с ЛДНР пересекли более 7 тысяч человек

Фото: Правительство Ростовской области.

Границу Ростовской области с Луганской и Донецкой республиками пересекли более семи тысяч человек за сутки. Об этом 13 марта сообщает ПУ ФСБ России по Ростовской области.Стоит отметить, что часть граждан осталась на Дону. Другие уехали по субъектам Российской Федерации.Всех беженцев обеспечивают необходимыми продуктами. Тем, кому нужно жилье размещают в пунктах временного содержания. Прибывшим гражданам ЛДНР выплачивают материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.Напомним, вынужденная эвакуация людей началась из-за ухудшения ситуации на Донбассе.