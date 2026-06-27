Готовый бетонный завод с годовым оборотом до 100 млн рублей продают на Дону

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На популярной платформе объявлений в июне текущего года появилось предложение о продаже готового бизнеса – бетонного завода, расположенного в городе Константиновске Ростовской области. Стартовая цена объекта составляет 15 миллионов рублей.Предприятие, функционирующее на рынке, включает в себя полный спектр необходимых активов для успешной работы. В состав бизнеса входят:- Производственные мощности: современное оборудование, позволяющее выпускать от 250 до 300 кубометров бетона в смену.- Транспортный парк: четыре миксера марки КамАЗ, обеспечивающих логистику готовой продукции.- Квалифицированный персонал: действующая команда сотрудников, готовая к продолжению работы.- Рекламные и интеллектуальные активы: существующие рекламные поверхности, а также бренд с полным пакетом уникальных рецептур.- Коммуникации и клиентская база: рабочий телефон и наработанная клиентская база, обеспечивающая стабильный спрос.Общая стоимость продажи составляет 15 миллионов рублей. Инвестиции распределяются следующим образом: 9,5 миллиона рублей – стоимость основного производственного оборудования, 5,5 миллиона рублей – стоимость четырех миксеров. Покупателю будет предоставлена возможность переноса оборудования.Ожидается, что новый владелец сможет достичь годового оборота в размере 80-100 миллионов рублей. Чистая прибыль от деятельности предприятия оценивается в 10%. Продавец предлагает полное сопровождение сделки, включая передачу всех разработанных рецептур и налаженной клиентской базы, что позволит покупателю максимально быстро интегрироваться в операционную деятельность.