Горожане просят убрать труп собаки на въезде в Ростов

Фото: Ростов - Главный.

Ростовчане просят службы убрать труп собаки, которую сбили на южном въезде в город. По словам автомобилистов, мертвое животное лежит на разделительной полосе. Тело пса немного мешает автомобилистам. Они вынуждены «брать правее», чтобы не проехаться по собаке.«На въезде в Ростов, прямо перед Ворошиловским мостом, уже более 4 дней лежит сбитая собака. Коммунальные службы ничего не предпринимают. Видимо, ждут, пока останки раскатает на пару километров по дорожному полотну к ужасу окружающих», - написала ростовчанка в соцсетях.