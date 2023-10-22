Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Горожане просят убрать труп собаки на въезде в Ростов

Горожане просят убрать труп собаки на въезде в Ростов
Ростовчане просят службы убрать труп собаки, которую сбили на южном въезде в город. По словам автомобилистов, мертвое животное лежит на разделительной полосе. Тело пса немного мешает автомобилистам. Они вынуждены «брать правее», чтобы не проехаться по собаке.

«На въезде в Ростов, прямо перед Ворошиловским мостом, уже более 4 дней лежит сбитая собака. Коммунальные службы ничего не предпринимают. Видимо, ждут, пока останки раскатает на пару километров по дорожному полотну к ужасу окружающих», - написала ростовчанка в соцсетях.
Фото: Ростов - Главный.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.