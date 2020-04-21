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Горожанам предложили стать опекунами животных Ростовского зоопарка

Горожанам предложили стать опекунами животных Ростовского зоопарка
Фото: hotel7nebo.ru
Как и многие другие организации, Ростовский зоопарк в настоящее время приостановил приём посетителей из-за введённых ограничений. В то же время его сотрудники продолжают в штатном режиме заботиться о животных, проживающих в зоопарке.

Режим самоизоляции, безусловно, отразился на финансовом положении учреждения. В связи с этим в зоопарке отметили, что будут рады любой помощи. Желающие оказать поддержку могут отправить пожертвования на официальном сайте зоопарка либо купить сейчас билет онлайн, а воспользоваться им после снятия ограничений.

Третий способ помочь зоопарку – это взять опеку над одним из животных.
- Программа опеки над животными предоставляет возможность как физическим, так и юридическим лицам принять непосредственное участие в жизни животных Ростовского-на-Дону зоопарка, оказать реальную помощь животным и зоопарку в целом, тем самым реализовать свою любовь к живой природе, - рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка.

Добавим, что Ростовскому зоопарку за свою историю приходилось переживать и более тяжёлые времена, например, в годы войны. О жизни животных и сотрудников зоопарка в условиях оккупации Rostov.ru рассказывал в одном из своих материалов.

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