Городскую среду в Ростове назвали неблагоприятной



Городскую среду в Ростове-на-Дону назвали неблагоприятной. Данные об этом содержатся в докладе, опубликованном Министерством строительства России.



Для создания доклада эксперты по нескольким критериям оценивали крупнейшие, крупные и большие города по всей стране. По каждому пункту городам присваивали баллы. По итогам оценки город мог набрать до 360 баллов. Исследователи называли среду города благоприятной при результате от 180 баллов.



Ростов заработал 178 баллов. Самую низкую оценку поставили за озеленение – 17 баллов, самой высокой оказалась оценка за жилье и прилегающие пространства – 48 баллов.



Интересно, что Таганрог и Аксай специалисты оценили выше. Таганрог по результатам проверки получил 201 балл, Аксай – 190 баллов.

Всего донскому региону поставили 157 баллов. Ростовская области немного отстает от Краснодарского края с оценкой в 166 баллов.