Город в Ростовской области оставили без общественного транспорта

С улиц одного из городов Ростовской области полностью исчез общественный транспорт. Без автобусов остались жители Константиновска.Пассажиры оказались шокированы, увидев на остановочных пунктах объвления: «МУП «Константиновское АТП» сообщает, что перевозка пассажиров по городу Константиновск с 14 апреля 2020 года осуществляться не будет». В предприятии эту информацию подтвердили:В городе всего два маршрута, которые в обычное время обслуживают пять автобусов. После введения режима самоизоляции на улицах остались два автобуса, 8 апреля — только один. Однако с 14 апреля транспорт вовсе убрали. В АТП добавили, что за последние две недели пассажиропоток сократился на 95% - перевозчик терпел огромные убытки.Несмотря на режим самоизоляции, многие жители Константиновска продолжают ездить на работу. Теперь в городе с 14-тысячным населением ни один человек не может добраться ни до места работы, ни до домов пожилых родственников.