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Горят объекты с нефтепродуктами и порт: в Ростовской области – очередная атака БПЛА

Горят объекты с нефтепродуктами и порт: в Ростовской области – очередная атака БПЛА
В ночь на 10 июля Ростовская область подверглась жесткой атаке БПЛА. В результате сразу в нескольких районах случились возгорания и повреждения объектов.

Как сообщил губернатор Ростовской области, более трех десятков БПЛА уничтожены в городах Таганроге и Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Больше всего досталось Таганрогу и Азовскому району.

В районе, в селе Кагальник, после падения загорелось административное здание. К счастью, жертв удалось избежать. В самом Азове после атаки БПЛА на складе хранения нефтепродуктов загорелись два объекта. Возгорание тушат.

В Таганроге после атаки беспилотников пострадал частный дом, а также повреждено административное здание. Предварительно, никто не пострадал.
Фото: Дондей
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