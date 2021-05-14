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Горящий грузовой поезд в Ростовской области попал на видео

Горящий грузовой поезд в Ростовской области попал на видео
Донские спасатели опубликовали видео с места пожара в грузовом поезде. ЧП случилось вечером 16 мая в Зимовниковском районе.

На кадрах видно, что горит весь локомотив. Ветер разносит клубы черного дыма по близлежащим поселениям. На месте работали десятки спасателей.

Как сообщал Rostov.ru, грузовой поезд перевозил цистерны с дизельным топливом. В какой-то момент загорелся кузов электровоза. Машинист остановил состав на ж/д перегоне «Зимовники-Хотуны» (в 10-и километрах от поселка Зимовниковского). Мужчина вызвал спасателей и вышел на улицу.

Когда спасатели прибыли на место, огонь распространился на десятки квадратных метров. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

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