Горе-грабитель, оставшийся без добычи, получил срок



История ростовчанина вполне могла бы сойти за сюжет увлекательной комедии. За один день он предпринял три попытки ограбления банка. Лишь одна из них оказалась удачной, но добыча была так мала, что едва ли из-за неё стоило рисковать.



32-летний житель Ростова утром 25 июня 2018 года вошёл в отделение Сбербанка и прямиком направился к кассе. Подойдя к окошку, он потребовал у девушки-операциониста передать ему деньги, в противном случае обещал всех расстрелять. Грабитель был неопытным, поэтому заранее не догадался, что в половине девятого утра в кассе не бывает много наличных. Поэтому когда кассир выложила перед ним 29 тысяч рублей, мужчина застыл в недоумении. Постояв с минуту, он ушёл расстроенный, даже не прихватив с собой эти деньги.



Пусть попытка ограбления была такой нелепой, но в банке к ней отнеслись вполне серьёзно, и уже через минуту «бандита» искали правоохранители. Тем временем мужчина решил попытать удачу ещё раз. В начале одиннадцатого утра он зашёл в другое отделение банка. Однако грабитель поменял тактику. В окошко он просунул записку с угрозами. Зловещая бумажка сработала, кассир передала ему... 14 тысяч рублей. И хотя сумма оказалась ещё меньше, чем в прошлый раз, грабитель решил всё же забрать добычу.



Зачем потребовалась третья попытка ограбления, ростовчанин сам толком не может объяснить. Но факт остаётся фактом: около 13 часов он появился ещё в одном отделении финансового учреждения. Действовал по сценарию номер два, то есть с помощью записки. Однако девушка-кассир оказалась неробкого десятка. Она незаметно нажала тревожную кнопку, а мужчине жестами стала показывать, что не понимает, что он от неё хочет. Через минуту растерянный грабитель бросился к выходу. В дверях он попал прямо в руки к полицейским.



Задержанному было предъявлено обвинение по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». На следствии ростовчанин раскаялся в содеянном.



Наказание он получил по самой нижней планке этой уголовной статьи – всего 3,5 года заключения в колонии общего режима. Видимо, даже суровому судье было очевидно, насколько попытки молодого мужчины совершить ограбления были нелепыми.