Голубев попросил жителей Ростовской области не публиковать данные о работе военных

Фото: Rostov.ru

Губернатор Ростовской области попросил не публиковать жителей данные о работе военных. Василий Голубев призвал не выкладывать в соцсети фото и видео работы ВС РФ в регионе.- Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам. Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! - добавил глава региона.Добавим, что около 12:00 в донском регионе местные жители снова слышали взрыв. Последнюю неделю ростовчане почти ежедневно становятся свидетелями грохота в небе. Снимки инверсионных следов люди массово публиковали в соцсетях.