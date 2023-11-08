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Голубев попросил жителей Ростовской области не публиковать данные о работе военных

Голубев попросил жителей Ростовской области не публиковать данные о работе военных
Губернатор Ростовской области попросил не публиковать жителей данные о работе военных. Василий Голубев призвал не выкладывать в соцсети фото и видео работы ВС РФ в регионе.

- Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам. Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! - добавил глава региона.

Добавим, что около 12:00 в донском регионе местные жители снова слышали взрыв. Последнюю неделю ростовчане почти ежедневно становятся свидетелями грохота в небе. Снимки инверсионных следов люди массово публиковали в соцсетях.
Фото: Rostov.ru
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