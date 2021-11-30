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Главврач РОКБ назвал возраст, при котором чаще умирают от коронавируса

Главврач РОКБ назвал возраст, при котором чаще умирают от коронавируса

Главный врач Ростовской областной клинической больницы, где находится ковидный госпиталь, назвал возраст, при котором чаще умирают от COVID-19. Из 1 370 умерших пациентов 1 117 человек были старше 60 лет.

По словам Вячеслава Коробки, сейчас в инфекционной реанимации РОКБ находятся 57 тяжелобольных людей, из них 40 человек старше 60 лет. Из общего числа пациентов лишь единицы рассказывали о полном прохождении вакцинации. Однако установить точно, правда это или нет, без специального анализа не представляется возможным.

Главврач настоятельно рекомендует всем вакцинироваться от коронавируса.

Каждый день в Ростовской области от COVID-19 умирают 30-40 человек, имевших какие-либо хронические заболевания. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончался 8 801 человек.
Фото: expertsouth.ru
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