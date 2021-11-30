Главврач РОКБ назвал возраст, при котором чаще умирают от коронавируса

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Главный врач Ростовской областной клинической больницы, где находится ковидный госпиталь, назвал возраст, при котором чаще умирают от COVID-19. Из 1 370 умерших пациентов 1 117 человек были старше 60 лет.По словам Вячеслава Коробки, сейчас в инфекционной реанимации РОКБ находятся 57 тяжелобольных людей, из них 40 человек старше 60 лет. Из общего числа пациентов лишь единицы рассказывали о полном прохождении вакцинации. Однако установить точно, правда это или нет, без специального анализа не представляется возможным.Главврач настоятельно рекомендует всем вакцинироваться от коронавируса.Каждый день в Ростовской области от COVID-19 умирают 30-40 человек, имевших какие-либо хронические заболевания. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончался 8 801 человек.