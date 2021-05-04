Главврач городской поликлиники в Новочеркасске Станислав Никитин покинул должность
В Новочеркасске главврач МБУЗ «Городская поликлиника» покинул должность. Станислав Никитин ушел с поста 11 мая. Как сообщил DonDay Новочеркасск, срок трудового договора у руководителя подошел к концу. Обязанности Станислава Никитина временно исполняет его заместитель.
Имя главврача новочеркасской поликлиники стало известно по всей области после пожара в медучреждении, которое он возглавлял. Здание на улице Московской загорелось в 2016 году. Пламя распространилось по кровле. Пожар случился из-за ремонта, который делал подрядчик, выбранный без конкурса. Вину за уничтожение муниципального имущества возложили на главврача. Станиславу Никитину присудили год исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% зарплаты.
Несмотря на скандал, врач остался на руководящей должности в городской поликлинике. Он управлял отделениями на Александровской, Ермака и Баклановском, а также налаживал работу ФАПа в микрорайоне Татарка.