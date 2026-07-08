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Аслан Хуаде обратился в донской парламент за помощью в решении вопросов жителей северных районов

Аслан Хуаде обратился в донской парламент за помощью в решении вопросов жителей северных районов
Проблемы жителей северных районов Ростовской области стали предметом разговора руководителя регионального следственного управления СК РФ Аслана Хуаде с председателем Законодательного Собрания Ростовской области Александром Ищенко.
 
Аслан Хуаде рассказал спикеру донского парламента, что во время его рабочих поездок к нему обращались жители с различными вопросами.

Среди озвученных просьб — установка памятных стендов в Каргинском сельском поселении Боковского района.  Дворец культуры «Вешенский» нуждается в донских казачьих шашках, а ансамбль «Донское сияние» из Шолоховского района — в обновлении сценического комплекта. Коллективу требуются казачьи костюмы, обувь и реквизит. Кроме того, родители учеников Чертковской средней школы № 3 просят оборудовать учебное заведение сплит-системами — это поможет создать комфортные условия для детей и педагогов.
 
Руководитель следственного управления попросил Александра Ищенко оказать помощь в решении этих вопросов. Спикер донского парламента отметил, что обращения граждан будут реализованы.
Фото: ЗС Ростовской области.
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