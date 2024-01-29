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Глава СКР поручил доложить о ходе расследования дела по факту обрушения дома на Нариманова

Глава СКР поручил доложить о ходе расследования дела по факту обрушения дома на Нариманова
Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения стены в доме на Нариманова. Доклад Александру Бастрыкину подготовит руководитель СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 27 января около 20:00 в доме № 72/3 на улице Нариманова. Из пятиэтажки эвакуировали 95 человек. Жильцы успели выбежать и взять только самое ценное – деньги и документы. Находиться в аварийной постройке было опасно, поэтому для людей пригнали два автобуса. В километре от места происшествия, на базе школы по Фурмановской, 82, развернули пункт временного размещения.

В результате ЧП никто не пострадал. Некоторым выделили квартиры в микрорайоне Суворовском. Восьмерых горожан поселили в гостиницы, так как они не являлись собственниками жилья.

В настоящее время 109 человек ожидают единовременную материальную помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.
Фото: Rostov.ru
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