Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о пожаре на рынке в Ростове

Фото: Rostov.ru

Председатель Следственного комитета РФ поручил доложить об обстоятельствах пожара на рынке «Темерник» в Ростове. Предоставит доклад Александру Бастрыкину глава СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде.Пожар случился 30 ноября около 20:30. Огонь охватил площадь около четырех тысяч квадратов. С пламенем боролись более 100 спасателей на 30 автоцистернах. Сотрудники МЧС тушили огонь девять с половиной часов. Ликвидировать его удалось утром 1 декабря около 06:00.При каких обстоятельствах случился пожар, пока не известно. Это предстоит выяснить после проведения необходимых экспертиз. Однако многие считают, что пламя могло вспыхнуть в результате поджога.Добавим, что региональная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося пожара.