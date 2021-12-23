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Глава Минздрава РФ: В Ростовской области коронавирусом заражены более 11 тысяч человек

Глава Минздрава РФ: В Ростовской области коронавирусом заражены более 11 тысяч человек

В донском регионе подтвержден коронавирус у более 11 тысяч человек. Об этом 25 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- В Ростовской области сейчас активно болеют коронавирусом свыше одиннадцати тысяч человек. В стационарах лечение проходят более 2,6 тысячи пациентов. В реанимации медики борются за жизни полутысячи инфицированных. Состояние 46 из них расценивается как крайне тяжелое, - сказал глава Минздрава.

Ростовская область восьмая среди российских регионов по общему количеству заразившихся коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у более 191 тысячи жителей, из которых умерли более девяти тысяч. Сейчас в области введены ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Среди таких мер - обязательная вакцинация лиц старше 60 лет.
Фото: Яндекс.Новости
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