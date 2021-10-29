Глава коммунистов Ростовской области Николай Коломейцев покинул пост

Фото: msk.kprf.ru/zsro.ru.

В Ростовской области впервые за 15 лет сменился глава партии КПРФ. О том, что Николай Коломейцев покинул пост, сообщил секретарь Ростовского обкома КПРФ Александр Дедович на своей странице в соцсетях.Заявление о сложении полномочий лидера донских коммунистов рассмотрели на пленарном заседании 31 октября. 65-летний депутат отказался от поста из-за перехода в ЦК КПРФ и «большой работы» в Госдуме.Коломейцев предложил в качестве преемника депутата донского Заксобрания Евгения Бессонова. Однопартийцы его поддержали и единогласно избрали нового лидера донских коммунистов.Николай Коломейцев родился в Ростовской области. Он окончил РИСХМ. В 1994 году его избрали депутатом донского парламента, а в 1997-м - Госдумы. Параллельно развивал областной комитет КПРФ. Позже он дважды баллотировался на пост главы администрации Ростова, но оба раза проиграл Михаилу Чернышеву. В 2015 году был кандидатом в губернаторы Ростовской области, но в тот раз выиграл Василий Голубев.Евгений Бессонов - выпускник РАУ (Ростовский военный институт ракетных войск) по специальности «Инженер по эксплуатации энергетических установок». Позже получил второе образование - юридическое. 52-летний депутат был помощником Коломейцева более 20 лет. С 2008 года стал депутатом Заксобрания Ростовской области и лидером фракции КПРФ. В 2020 году также баллотировался на пост главы региона, но проиграл Голубеву. В сентябре 2021 года Бессонов избрался в Государственную Думу.