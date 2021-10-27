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Глава Кагальницкого района Игорь Грибов отстранен от должности

Глава Кагальницкого района Игорь Грибов отстранен от должности
Глава Кагальницкого района Ростовской области Игорь Грибов отстранен от должности. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на источник.

Напомним, что в отношении Грибова заведено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Якобы в 2015 году он участвовал в строительстве квартир для детей-сирот в поселке Малиновка. Как только они заехали в свои квартиры, оказалось, что на полу под линолеумом были канализационные люки, на которые из бюджета было выделено порядка 7 миллионов рулей.

В связи с этим суд обязал его почти два месяца не выходить за пределы своего дома в станице Кировской с 9 часов вечера до 6 утра, не общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, другими участниками уголовного судопроизводства, не отправлять почтово-телеграфические отправления, не пользоваться телефоном и Интернетом, за исключением вызова экстренных служб.

Пока будет идти следствие, Грибов не будет занимать пост, на котором он пробыл 11 лет.

Фото: old-kagl-rayon.donland.ru.
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