Глава Кагальницкого района Игорь Грибов отстранен от должности
Глава Кагальницкого района Ростовской области Игорь Грибов отстранен от должности. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на источник.
Напомним, что в отношении Грибова заведено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Якобы в 2015 году он участвовал в строительстве квартир для детей-сирот в поселке Малиновка. Как только они заехали в свои квартиры, оказалось, что на полу под линолеумом были канализационные люки, на которые из бюджета было выделено порядка 7 миллионов рулей.
В связи с этим суд обязал его почти два месяца не выходить за пределы своего дома в станице Кировской с 9 часов вечера до 6 утра, не общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, другими участниками уголовного судопроизводства, не отправлять почтово-телеграфические отправления, не пользоваться телефоном и Интернетом, за исключением вызова экстренных служб.
Пока будет идти следствие, Грибов не будет занимать пост, на котором он пробыл 11 лет.
Фото: old-kagl-rayon.donland.ru.