Глава города Гуково установил новый мировой рекорд по жиму штанги на Кубке Европы
Глава города Гуково Борис Трофимов установил новый мировой рекорд по жиму штанги лежа. Соревнования Кубка Европы по силовым видам спорта «Абсолютная сила-II» проходили 13 и 14 марта в Ростове-на-Дону.
Борис Трофимов, многократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, дебютировал в новой дисциплине «Военный жим». Она отличается от обычного жима лежа тем, что ноги находятся поднятыми вверх на весу и скрещенными между собой. Выступая в возрастной группе 40–49 лет (весовая категория 140+), спортсмен выжал штангу весом 235 килограммов, завоевав золотую медаль и установив новый мировой рекорд.
По словам спортсмена, победа в дисциплине далась ему нелегко.
- Было очень тяжело. Основная сложность в том, что ноги находятся на весу. Так выжать максимальный вес нелегко, - признался Борис Владимирович. - Я тренировался целый год, чтобы показать хороший результат. Был безумно счастлив, когда все получилось.
Борис Трофимов пришел в тяжелый спорт в 39 лет. В его копилке - около сотни различных наград, а также мировых рекордов. С 2015 года он занимает должность главы города Гуково и председателя городской думы. Все это время чиновник старается совмещать тренировки и руководящие должности.