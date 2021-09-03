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Глава администрации Шахт Андрей Ковалев заболел коронавирусом

Глава администрации Шахт Андрей Ковалев заболел коронавирусом
Глава администрации Шахт заболел коронавирусом. Об этом сити-менеджер Андрей Ковалев рассказал 7 сентября. Градостроитель отметил, что болезнь протекает в легкой форме, с небольшим повышением температуры.

- Самочувствие удовлетворительное, небольшие головные боли, температура 37,5. Получаю весь необходимый комплекс лечения, - поделился чиновник. - Я на связи, работаю дистанционно, на «удаленке».

Из-за болезни руководитель шахтинского муниципалитета пропустил внеочередное заседание городской думы, которое состоялось 7 сентября.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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