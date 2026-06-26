ГК «ЮгСтройИнвест» рассказал на Domclick Digital Day о продажах в условиях высокой ставки

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Самаре 25 июня состоялась стратегическая сессия Domclick Digital Day. Мероприятие собрало представителей рынка недвижимости, отраслевых экспертов и руководителей компаний. Участники обсудили ситуацию по итогам первого полугодия, прогнозы для экономики, изменение покупательского спроса, возможные риски и роль искусственного интеллекта в развитии отрасли. Одним из специальных гостей стал Герой России и мировой рекордсмен по продолжительности пребывания в космосе Олег Кононенко.Генеральным партнером события стала Группа компаний «ЮгСтройИнвест». На профильной сессии «Выжить и вырасти: проектное финансирование в эпоху высокой ставки» коммерческий директор компании рассказал о практических инструментах, которые помогают сохранять устойчивые продажи в сложной рыночной ситуации.В компании отметили, что средний показатель покрытия по пяти городам присутствия «ЮгСтройИнвест» сейчас достигает 134%. При этом средний показатель по рынку находится на уровне 70-80%.Под руководством генерального директора Юрия Иванова «ЮгСтройИнвест» не только подстраивается под изменения в отрасли, но и участвует в формировании профессиональной повестки, предлагая новые подходы к жилищному строительству.Статус генерального партнера Domclick Digital Day компания сохранит до конца года. Финальная сессия пройдет в декабре в Москве.