Гигантские заторы на трассе М-4 «Дон» образовались из-за снегопада

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В Ростовской области ночью 4 февраля все вокруг засыпало снегом. Деревья и линии электропередачи оказались на земле и обесточили несколько населенных пунктов области. От снежной сказки пострадала также и трасса М-4 «Дон». Водители в Ростовской области с самого утра сообщают о гигантских заторах. Некоторые обвиняют во всем не очищенную от снега дорогу.Исходя из данных «Яндекс.Карт» на 10:00, продолжительность пробок составляет около 8 километров. С каждой минутой пробка только увеличивается.