Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Гигантские заторы на трассе М-4 «Дон» образовались из-за снегопада

Гигантские заторы на трассе М-4 «Дон» образовались из-за снегопада
В Ростовской области ночью 4 февраля все вокруг засыпало снегом. Деревья и линии электропередачи оказались на земле и обесточили несколько населенных пунктов области. От снежной сказки пострадала также и трасса М-4 «Дон». Водители в Ростовской области с самого утра сообщают о гигантских заторах. Некоторые обвиняют во всем не очищенную от снега дорогу.

Исходя из данных «Яндекс.Карт» на 10:00, продолжительность пробок составляет около 8 километров. С каждой минутой пробка только увеличивается.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.