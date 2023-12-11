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ГИБДД предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

ГИБДД предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды
Региональное ГИБДД предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды. 11 декабря в Ростовской области ожидаются ухудшение погодных условий, выпадение мокрых осадков, образование гололеда. В связи с этим автомобилистов просят соблюдать ПДД. во время движения держать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим.

Из-за скользкой трассы вырастает риск возникновения ДТП. На магистралях водителей просят не гонять и не лихачить за рулем.
Фото: Денис Демков.
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