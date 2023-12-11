Фото: Денис Демков.

Региональное ГИБДД предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды. 11 декабря в Ростовской области ожидаются ухудшение погодных условий, выпадение мокрых осадков, образование гололеда. В связи с этим автомобилистов просят соблюдать ПДД. во время движения держать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим.Из-за скользкой трассы вырастает риск возникновения ДТП. На магистралях водителей просят не гонять и не лихачить за рулем.