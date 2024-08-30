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Георгиевским крестом наградили погибшего в СВО сотрудника колонии из Ростовской области

Георгиевским крестом наградили погибшего в СВО сотрудника колонии из Ростовской области
Георгиевским крестом IV степени наградили погибшего в СВО 31-летнего сотрудника колонии из Ростовской области. Андрей Голубенко получил смертельное ранение в Запорожской области.

Мужчина родом из Казахстана. В 2009 году он переехал в донской регион. Андрей поселился в городе Зверево. Спустя время он устроился на работу в исправительную колонию № 1.

Осенью 2022 года Голубенко уволился, чтобы принять участие в СВО. В октябре того же года мужчина погиб при выполнении задачи.
Родным бойца 28 августа 2024 года передали государственную награду.
Фото: ГУФСИН РО
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