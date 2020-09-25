Генконсул Армении в ЮФО рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе
Обострение военного конфликта между Азербайджаном и Нагорным Карабахом на Кавказе произвело острый общественный резонанс во всем мире. Для Ростовской области эта тема особенно актуальна, потому что на Юге России проживает большая армянская община. В интервью порталу DonDay.ru генеральный консул Республики Армения в ЮФО РФ Вардан Асоян рассказал о ситуации в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и реакции армянской диаспоры на агрессию Азербайджана.
По словам дипломата, если отмотать время назад, едва ли не сразу после заключения перемирия в 1994 году Азербайджан провозгласил политику реванша, возобновления войны. С тех пор по всем информационным каналам этой страны распространялась антиармянская пропаганда. Азербайджан никогда не скрывал своих воинственных намерений и вооружался до зубов.
Генконсул особо подчеркнул, что Азербайджан начал полномасштабную военную операцию с применением практически всех видов оружия, которыми он располагает. Наступление развернуто по всей линии соприкосновения в Арцахе — с севера на юг.
Вартан Асоян отметил, что к точке невозврата привело сразу несколько событий: июльская провокация на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области Армении, азербайджано-турецкие военные маневры, которые продолжались более двух недель, оголтелая милитаристская риторика, а также деструктивная позиция Азербайджана в переговорном процессе.
Генеральный консул открыто обвинил Турцию в подстрекательстве к войне.
- Турция имеет самое прямое отношение к этой агрессии! Недавние азербайджано-турецкие учения фактически стали подготовкой к войне. В Азербайджане многие годы работают турецкие военные инструкторы и советники. Турция переправляет в зону боевых действий наемников, членов радикальных исламских группировок с Ближнего Востока, поставляет Азербайджану самое современное оружие, включая боевые беспилотные летательные аппараты, - цитирует Вардана Асояна издание. - В первые часы после начала боевых действий турецкое правительство заявило об однозначной поддержке Азербайджана. Заметьте, это единственная в мире страна, которая открыто поддержала агрессию Азербайджана.
Не утихают и вопросы о том, кто первым открыл огонь. Вартан Асоян считает, что было бы легко установить, кто открыл огонь первым, если бы Азербайджан принял предложение о создании групп мониторинга на линии соприкосновения. Однако Азербайджан резко выступил против этой инициативы еще в 2016 году.
Вардан Асоян считает, что население Азербайджана полностью дезинформировано. Люди не знают о реальных масштабах потерь на войне, потому что в стране ограничен доступ в Интернет — альтернативных источников информации попросту нет. Бакинский аэропорт полностью закрыт для международного сообщения. И это при том, что авиасообщение с Турцией абсолютно свободно.
По мнению генконсула Армении в ЮФО, самое важное в данной ситуации - не допустить провокаций и конфликтов на межнациональной почве.
- Мы отмечаем невероятный патриотический подъем среди наших соотечественников. Кто-то хочет узнать, что происходит на родине, многие предлагают оказать гуманитарную помощь. Многие граждане Армении готовы записаться добровольцами и отправиться защищать свое Отечество.
Напомним, после начала боевых действий в Нагорном Карабахе армяне Ростовской области объявили о сборе средств пострадавшим. В первый же день было пожертвовано почти пять миллионов рублей.