Гендиректору ОАО «РЖД» пожаловались на высокопоставленного чиновника компании



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Начальника Северо-Кавказского центра безопасности ОАО «РЖД» Игоря Тызыхова сотрудники обвинили в совершении преступлений



На имя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова было написано письмо, в котором говорится, что Тызыхов мог укрывать сотрудников Дирекции по управлению движением СКЖД, которые в данный момент находятся под следствием.



В письме также описан случай конфликта интересов из-за зятя Тызыхова Евгения Губенко, который занимает должность начальника путевой машинной станции №51. Это подразделение входит в зону ответственности Северо-Кавказского регионального центра безопасности.



Кроме того, сейчас Губенко проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого в получении взятки. Следком сообщил, что для бизнесмена провели погрузочные работы. При этом занимались ими в течение 400 часов подчиненные фигуранта, который за это получил 400 тысяч рублей. Работы прошли в краснодарском регионе на территории Тимашевского комбината строительных материалов, этот объект не относится к компетенции ПМС № 51.

- Каким образом Тызыхов мог устранять угрозы экономическим интересам РЖД в ситуации с Губенко. Ведь последний получал деньги и использовал технику ОАО "РЖД" в интересах коммерческих структур, - говорится в письме.





Сам Северо-Кавказский региональный центр безопасности РЖД, возглавляемый Игорем Тызыховым, является подразделением департамента безопасности ОАО «РЖД». Он отвечает за обеспечение экономической и правовой безопасности организации в макрорегионе.



Авторы письма выражают надежду, что Белозеров примет меры. Они намерены также сделать обращение президенту.

- Такие люди, как Тызыхов не могут защитить интересы РЖД и страны. Им не место на железной дороге, - сказано в обращении.

