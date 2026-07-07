Где заправиться в Ростове 7 июля: адреса АЗС и цены на бензин

- В наличии АИ-92 и АИ-95. Очередь есть, но небольшая, - говорят ростовчане.

Фото: Дондей

Редакция DonDay продолжает следить за ситуацией на АЗС Ростова-на-Дону. 7 июля автомобилисты сообщили, что на ряде улиц не смогли найти ни одной работающей станции.В центре Ростова работающую АЗС можно найти на улице Красноармейской, 105а. По словам водителей, там есть АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Однако заправиться быстро не получится: автовладельцы сообщают об очереди примерно из 50 машин.По последним данным, на станциях на проспекте Михаила Нагибина, 2б и улице Текучева, 151а топлива нет.В западной части города водителям не советуют искать бензин на улице Малиновского. Большинство заправок там не работают или стоят большие очереди. Около десяти машин скопились у АЗС на улице Лесопарковой, 7, улице Профсоюзной, 177 и улице Еременко, 44а.На проспекте Стачки, 181 ситуация лучше.- Есть топливо АИ-92 и АИ-95. Небольшая очередь, - рассказал один из водителей.За АИ-92 также можно поехать на заправку в Нефтяном переулке, 6. Там желающих заправиться немного.В северной части Ростова работающих АЗС на проспекте Космонавтов водители не нашли. При этом на других улицах топливо есть, а очереди остаются небольшими. Заправиться можно на улице Добровольского, 7а.В районе Сельмаша ситуация с топливом хуже. Там много закрытых заправок или АЗС с длинными очередями. В Боковском переулке, 57, на проспекте Шолохова, 191б и улице Российской, 48и количество машин в очереди составляет от 20 до 50.Стоимость АИ-92 в Ростове начинается от 65,40 рубля и доходит до 69 рублей. АИ-95 стоит от 71,45 до 149 рублей. Цена дизельного топлива варьируется от 76,70 до 79,11 рубля. АИ-100 можно найти по цене от 96,30 до 99,40 рубля.