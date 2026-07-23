Где заправиться в Ростове 23 июля

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Портал Donday опубликовал список АЗС, где 23 июля можно заправить машину в Ростове-на-Дону. Источник отмечает, что очереди перед заправками становятся меньше.По состоянию на 23 июля бензин есть на заправках по адресам: Красноармейская, 105А; Нагибина, 2Б; Нагибина, 7Б; Нагибина, 30В; Театральный проспект, 62; Шолохова, 11В; Шолохова, 191Б; Вятская, 120; Штахановского, 27; Менжинского, 2Б; Троллейбусная, 2А; Стадионная, 30; Фурмановская, 152; Вавилова, 52; Шеболдаева, 101; Привокзальная площадь, 7А; Всесоюзная, 166; Малиновского, 29; Таганрогская, 134А.В этот список вошли АЗС, на которых сохраняются средние цены на топливо: до 75 рублей за литр АИ-95 и до 67 рублей на АИ-92. Заправки, где цены на горючее достигают 150 рублей, в рейтинг не попали.