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Где заправиться в Ростове 22 июля

Где заправиться в Ростове 22 июля

В последние месяцы в Ростовской области наблюдалась сложная ситуация с топливом. Со слов водителей, очереди на местных АЗС стали меньше. Публикуем список доступных заправок 22 июля.

Заправиться топливом АИ-92 и АИ-95 можно на станциях по адресам: Пойменная, 4; Привокзальная площадь, 3; Профсоюзная, 177; Нагибина, 7Б; Театральный проспект, 62; Шолохова, 11В и 23А; Фурмановская, 152; Космонавтов, 2; Штахановского, 30; Вятская, 116; Страны Советов, 48; Королева, 19/1; Норильская, 3; Благодатная, 162; Еременко, 44А; Малиновского, 21, 29, 242.

На большинстве АЗС выстраиваются небольшие очереди до пяти машин. Главный поставщик — «Роснефть», где цены на горючее остаются одними из самых низких: АИ-95 — около 70 рублей, АИ-92 — около 65 рублей. Также есть заправки «Лукойл» с ценами: АИ-95 — 74 рубля, АИ-92 — 67 рублей.
Фото: Дондей.
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