Автомобилистам рассказали про обстановку с бензином на М-4 «Дон» в Ростовской области
Приближается разгар отпускного сезона, и федеральная трасса М-4 «Дон» в Ростовской области ожидает пиковых нагрузок. Однако в этом году водителей, направляющихся на юг, волнует не только трафик, но и ситуация с доступностью топлива. Портал Donday собрал актуальную информацию о ценах и наличии бензина на АЗС по всей протяженности трассы в Ростовской области.
Федеральная трасса М-4 «Дон» пересекает Ростовскую область, начинаясь после обхода Миллерово и Тарасовского. Далее она проходит через Каменск-Шахтинский, оставляя по сторонам Красный Сулин, Шахты и Новошахтинск. Трасса также огибает аэропорт Платов и Новочеркасск. Значительная часть пути проходит по восточной объездной дороге Ростова-на-Дону, затем пересекает Дон по мосту и уходит на юг, мимо Батайска и села Самарского.
По свидетельствам водителей, размещенным в социальных сетях, на крупных сетевых АЗС наличие бензина в целом стабильное. Несмотря на то, что в пик сезона могут наблюдаться очереди, сообщения о полном отсутствии топлива или ограничении выдачи литров не носят массовый характер.
- Ситуация стабильная, бензина всем хватает, с пустым баком посреди трассы никто не остался. Все крупные сетевые заправки работают в штатном режиме, – отмечают автомобилисты.
Топливо доступно в Миллеровском, Красносулинском районах, а также в городах Шахты, Новошахтинске, Новочеркасске, Аксае, Ростове-на-Дону, Батайске и селе Самарском.
Напоминаем, что любые попытки запастись топливом в канистрах, особенно в жаркую погоду, создают риски возгорания. Соблюдение правил безопасности при перевозке топлива крайне важно.
Цены на топливо продолжают демонстрировать тенденцию к росту. По данным Росстата, за последнюю неделю они выросли на 2 рубля. ФАС пристально следит за ситуацией, расследуя возможные случаи необоснованного завышения цен.
Стоимость топлива на АЗС в Ростовской области варьируется:
- Миллеровский район: АИ-95 – 65,25 руб., АИ-92 – 71,25 руб., АИ-95 Пульсар – 73,70 руб., ДТ – 76,50 руб.
- Тарасовский район: цены достигли рекордных отметок: АИ-95 – 95 руб., АИ-92 – 92 руб.
- Каменск-Шахтинский: АИ-95 – 71,25 руб., АИ-92 – 65,25 руб., АИ-95 Пульсар – 73,70 руб., ДТ – 76,50 руб.
- район Ростова-на-Дону: ДТ – 76,50 руб., АИ-92 – 65,25 руб., АИ-95 – 71,25 руб., АИ-95 Pulsar – 73,70 руб.